«Очень тепло принимают»: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обнялись при встрече в Пхеньяне

В Пхеньяне состоялась встреча Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Во время приветствия они обнялись. Кадры с места событий оказались в распоряжении Life.ru.

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обнялись при встрече в Пхеньяне. Видео © Life.ru

Шойгу прибыл в столицу Северной Кореи по поручению президента России Владимира Путина для проведения переговоров в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР.

Когда Шойгу вышел из машины, к нему подошёл Ким Чен Ын, после чего они обменялись объятиями. Во время беседы лидер Северной Кореи отметил, что сотрудничество двух стран укрепляется. Также он поинтересовался, чувствует ли себя российский политик как дома.

«Да, меня здесь очень тепло принимают», — ответил Шойгу.