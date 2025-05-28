Шойгу: Северокорейские военные защищали Курскую область как свою Родину

Северокорейские военные, участвовавшие в СВО, защищали Курскую область как свою Родину. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МГБ КНДР Ли Чхан Дэ, выражая благодарность за подвиг бойцов.