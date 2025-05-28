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Регион
28 мая, 13:58

Шойгу: Северокорейские военные защищали Курскую область как свою Родину

Военные в Пхеньяне. Обложка © Life.ru

Военные в Пхеньяне. Обложка © Life.ru

Северокорейские военные, участвовавшие в СВО, защищали Курскую область как свою Родину. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МГБ КНДР Ли Чхан Дэ, выражая благодарность за подвиг бойцов.

«Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину», — сказал Шойгу.

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Напомним, в апреле информацию об участии северокорейских солдат в операции по освобождению Курщины заявил начгенштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По словам генерала, союзные войска оказали значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность бойцам из КНДР за то, что они защищали Россию как свою Родину. А на Параде Победы 9 мая глава государства даже обнял северокорейского военного, участвовавшего в освобождении Курской области.

Александра Вишнякова
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