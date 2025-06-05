Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал поддержку России в конфликте на Украине

На встрече с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу, состоявшейся 4 июня в Пхеньяне, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку Москвы в международных делах, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что правительство Северной Кореи будет «безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России» по всем важным международным вопросам, особенно касающимся Украины. Он выразил уверенность в том, что Россия продолжит добиваться успехов в «справедливом священном деле» защиты своего суверенитета и безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные международные проблемы, подтвердив полное совпадение позиций. Шойгу передал благодарность от российского руководства за поддержку корейского народа, который проявил доблесть в боях за Курскую область. В ответ Ким Чен Ын выразил признательность и пожелал народу России победы и процветания.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и доверия, что подчёркивает крепкие связи между двумя странами на фоне текущих мировых вызовов, подытожили авторы ЦТАК.