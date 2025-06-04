«Военный осведомитель» утверждает, что Армия России получила миномёты из КНДР

«Учитывая успешное применение подобных образцов «подручной артиллерии» со стороны противника, радует, что теперь аналогичные средства появились и у нас», — отмечается в публикации.

В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны

В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны

Напомним, что в апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил информацию об участии северокорейских солдат в операции по освобождению Курщины. По словам генерала, союзные войска оказали значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность бойцам из КНДР за то, что они защищали Россию как свою Родину.