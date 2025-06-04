Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 08:14

«Военный осведомитель» утверждает, что Армия России получила миномёты из КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alex Vog

Российские вооружённые силы получили на вооружение миномёты северокорейского производства. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

На опубликованных снимках запечатлён компактный 60-миллиметровый миномёт, используемый, как утверждается, российскими военнослужащими.

«Учитывая успешное применение подобных образцов «подручной артиллерии» со стороны противника, радует, что теперь аналогичные средства появились и у нас», — отмечается в публикации.

В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны
В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны

Напомним, что в апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил информацию об участии северокорейских солдат в операции по освобождению Курщины. По словам генерала, союзные войска оказали значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность бойцам из КНДР за то, что они защищали Россию как свою Родину.

Марина Фещенко
  • Новости
  • КНДР
  • Армия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar