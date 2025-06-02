В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны

Участие КНДР в специальной военной операции (СВО) дало Пхеньяну возможность не только опробовать оружие в реальных условиях, но и оценить эффективность личного состава и накопить ценный боевой опыт. Аналитики считают, что при поддержке Москвы Северная Корея сможет значительно ускорить реализацию своей программы модернизации вооружений. Об этом сообщает New York Times (NYT).

«Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век», — отметил эксперт Ян Ук из Асанского института политических исследований в Сеуле.

Специалисты считают, что Пхеньян получает уникальный доступ к знаниям о современных войнах, что может усилить позиции страны на международной арене.