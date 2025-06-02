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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 23:12
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В США заявили, что участие КНДР в СВО может ознаменовать начало «золотого века» для страны

NYT: Участие в специальной военной операции принесло пользу КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Участие КНДР в специальной военной операции (СВО) дало Пхеньяну возможность не только опробовать оружие в реальных условиях, но и оценить эффективность личного состава и накопить ценный боевой опыт. Аналитики считают, что при поддержке Москвы Северная Корея сможет значительно ускорить реализацию своей программы модернизации вооружений. Об этом сообщает New York Times (NYT).

«Похоже, что КНДР вступает в стратегический золотой век», — отметил эксперт Ян Ук из Асанского института политических исследований в Сеуле.

Специалисты считают, что Пхеньян получает уникальный доступ к знаниям о современных войнах, что может усилить позиции страны на международной арене.

Ким Чен Ын призвал армию КНДР сделать поворот в подготовке к войне
Ким Чен Ын призвал армию КНДР сделать поворот в подготовке к войне

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын провёл масштабные учения военно-воздушных сил страны, акцентируя внимание на отработке наступательных действий и системах противовоздушной обороны, в том числе отражении атак с применением дронов. Как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи, в ходе визита в авиаполк 1-й гвардейской ВВС-дивизии Ким призвал армию поддерживать полную боевую готовность на случай любой угрозы.

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Андрей Васильев
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