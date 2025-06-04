Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом уведомило российское посольство в Пхеньяне.

«Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — сказано в публикации.