Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Шойгу и Ким Чен Ын в Пхеньяне обсудили Украину, а также сотрудничество РФ и КНДР
Сергей Шойгу в Пхеньяне. Обложка © VK / Посольство России в КНДР
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом уведомило российское посольство в Пхеньяне.
«Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — сказано в публикации.
Напомним, Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян сегодня по поручению президента России Владимира Путина. Одной из тем его разговора с северокорейским лидером стало увековечивание памяти бойцов КНДР, помогавших освобождать Курской область от ВСУ.