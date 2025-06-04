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4 июня, 13:45

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Шойгу и Ким Чен Ын в Пхеньяне обсудили Украину, а также сотрудничество РФ и КНДР

Сергей Шойгу в Пхеньяне. Обложка © VK / Посольство России в КНДР

Сергей Шойгу в Пхеньяне. Обложка © VK / Посольство России в КНДР

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом уведомило российское посольство в Пхеньяне.

«Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — сказано в публикации.

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Напомним, Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян сегодня по поручению президента России Владимира Путина. Одной из тем его разговора с северокорейским лидером стало увековечивание памяти бойцов КНДР, помогавших освобождать Курской область от ВСУ.

Юрий Лысенко
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