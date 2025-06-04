Шойгу прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина. В ходе визита ожидается встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, на которой они обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Основное внимание будет уделено реализации ряда пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, а также увековечиванию памяти корейских бойцов, принимавших участие в освобождении Курской области от ВСУ. Также в повестке дня значатся актуальные международные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Этот визит стал очередным для Шойгу за последние месяцы; ранее он посещал Пхеньян в марте текущего года. По словам секретаря Совбеза, в 2025 году объём двусторонних контактов между Россией и КНДР не снизится по сравнению с 2024 годом, когда был подписан договор о стратегическом партнёрстве. Он отметил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться.