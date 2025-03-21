Шойгу прилетел в Пхеньян, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу КНДР Пхеньян. В ходе рабочего визита бывший министр обороны встретится с высшим руководством республики.

Ожидается, что генерал проведёт переговоры в том числе и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, 15 марта в Пхеньян прилетел и замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он встретился с главой МИД КНДР и провёл переговоры о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как отмечает ЦТАК, на встрече царила дружественная атмосфера.