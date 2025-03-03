«Удар по США»: Стало известно, какое послание Шойгу мог передать Си Цзиньпину

Визит секретаря Совета безопасности России (Совбеза) Сергея Шойгу в Китай стал ударом по США. Такое мнение выразил политический обозреватель Сергей Латышев.

Эксперт отметил, что послание Москвы Пекину можно свести к трём главным пунктам. По его словам, отношения РФ и Китая находятся на исторически высоком уровне. Российский президент Владимир Путин ценит доверительные связи с КНР и контролирует развитие двустороннего сотрудничества, добавил Латышев.

«Китай со своей стороны будет продолжать поддерживать РФ в контексте украинского конфликта, стремясь предотвратить сближение Москвы с Вашингтоном. Это также связано с опасениями, что сделка с США может привести к потере интересов Китая на Украине, где он уже вложил значительные средства», — объяснил обозреватель в беседе с «Царьградом».