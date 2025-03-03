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3 марта, 15:09

«Удар по США»: Стало известно, какое послание Шойгу мог передать Си Цзиньпину

Журналист Латышев: Визит секретаря Совбеза РФ Шойгу в Китай ударил по США

Визит секретаря Совета безопасности России (Совбеза) Сергея Шойгу в Китай стал ударом по США. Такое мнение выразил политический обозреватель Сергей Латышев.

Эксперт отметил, что послание Москвы Пекину можно свести к трём главным пунктам. По его словам, отношения РФ и Китая находятся на исторически высоком уровне. Российский президент Владимир Путин ценит доверительные связи с КНР и контролирует развитие двустороннего сотрудничества, добавил Латышев.

«Китай со своей стороны будет продолжать поддерживать РФ в контексте украинского конфликта, стремясь предотвратить сближение Москвы с Вашингтоном. Это также связано с опасениями, что сделка с США может привести к потере интересов Китая на Украине, где он уже вложил значительные средства», — объяснил обозреватель в беседе с «Царьградом».

Шойгу: Отношения России и Китая не направлены против других стран
Шойгу: Отношения России и Китая не направлены против других стран

Напомним, 28 февраля Сергей Шойгу прилетел в Пекин в рамках рабочего визита для встречи с высшим руководством Китая — председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И. Это был его второй визит в страну за последние три месяца. Во время встречи стороны обсудили вопросы безопасности, а также важные международные и региональные проблемы.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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