Новый президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР

Избранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заверил народ, что обеспечит мирное сосуществование на Корейском полуострове. В своём первом обращении после победы на выборах он заявил о намерении наладить диалог с Северной Кореей.

Ли Чжэ Мён, кандидат от оппозиционной Объединённой демократической партии, набрал 51,7% голосов на выборах 3 июня, опередив своего основного соперника Кима Мун Суа, который получил 39,3%. Результаты экзитполлов подтвердили его победу, вскоре после чего Ким Мун Су официально признал свое поражение.

В выступлении Ли Чжэ Мён подчеркнул, что планирует добиться мира и стабильного сосуществования на Корейском полуострове.

«Мы будем надёжно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности», – сказал он.

Однако политик добавил, что лучшая стратегия заключается в том, чтобы «побеждать без войны», и что настоящая безопасность достигается через налаживание коммуникации и взаимное сотрудничество.

Новый президент выразил уверенность в том, что его администрация сделает всё возможное для стабилизации ситуации на полуострове и минимизации «корейского риска», чтобы не допустить снижения уровня жизни граждан.