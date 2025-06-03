На выборах президента Южной Кореи победил кандидат, против которого возбудили 5 уголовных дел
Кандидат от оппозиции Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи
Ли Чжэ Мён. Обложка © ТАСС /JEON HEON-KYUN
Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су признал своё поражение на президентских выборах в Южной Корее. В телевизионном обращении, транслировавшемся каналом YTN, он поздравил с победой Ли Чжэ Мёна, представителя оппозиционной Демократической партии «Тобуро» («Вместе»).
«Со смирением принимаю выбор народа. Поздравляю кандидата Ли Чжэ Мёна, избранного [президентом]», — заявил Ким Мун Су на пресс-конференции.
После подсчёта 91,44% голосов Ли Чжэ Мён набирает 48,52%, а Ким Мун Су — 42,45%. Победитель определяется по системе относительно большинства, то есть для победы кандидату нужно набрать больше голосов, чем каждый из его соперников по отдельности.
61-летний Ли Чжэ Мён — председатель «Демократической партии» в 2022—2025 годах, член Национального собрания, ранее занимал должности губернатора провинции Кёнгидо (2018—2021) и мэра города Соннам (2010—2018). Ранее против него было возбуждено пять уголовных дел, в том числе по обвинениям в коррупции. 26 марта 2025 года апелляционный суд Сеула вынес оправдательный приговор по делу о нарушении закона о выборах. По данным СМИ, остальные дела будут закрыты после официальной победы кандидата.
Напомним, что внутренняя обстановка в Южной Корее накалилась в декабре, когда президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, которое вскоре отменил парламент. Глава государства позже извинялся за свои действия, а его администрация подала в отставку. Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент. Сейчас бывший южнокорейский лидер проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну. Исполняющим обязанности президента после отстранения Юн Сок Ёля был назначен премьер-министр Хан Док Су, однако всего через две недели и ему объявили импичмент. Затем временно исполняющим обязанности президента стал первый вице-премьер, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Однако он оставался на этом посту лишь до марта, пока также не был отстранён в результате импичмента. После этого Конституционный суд вновь назначил и. о. президента Хан Док Су. Но уже 1 мая он заявил о своём уходе, и полномочия перешли ко второму вице-премьеру — министру образования Ли Джу Хо, который стал временно исполнять обязанности главы государства.