На выборах президента Южной Кореи победил кандидат, против которого возбудили 5 уголовных дел

Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су признал своё поражение на президентских выборах в Южной Корее. В телевизионном обращении, транслировавшемся каналом YTN, он поздравил с победой Ли Чжэ Мёна, представителя оппозиционной Демократической партии «Тобуро» («Вместе»).

«Со смирением принимаю выбор народа. Поздравляю кандидата Ли Чжэ Мёна, избранного [президентом]», — заявил Ким Мун Су на пресс-конференции.

После подсчёта 91,44% голосов Ли Чжэ Мён набирает 48,52%, а Ким Мун Су — 42,45%. Победитель определяется по системе относительно большинства, то есть для победы кандидату нужно набрать больше голосов, чем каждый из его соперников по отдельности.