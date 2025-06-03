Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 17:46

На выборах президента Южной Кореи победил кандидат, против которого возбудили 5 уголовных дел

Кандидат от оппозиции Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи

Ли Чжэ Мён. Обложка © ТАСС /JEON HEON-KYUN

Ли Чжэ Мён. Обложка © ТАСС /JEON HEON-KYUN

Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су признал своё поражение на президентских выборах в Южной Корее. В телевизионном обращении, транслировавшемся каналом YTN, он поздравил с победой Ли Чжэ Мёна, представителя оппозиционной Демократической партии «Тобуро» («Вместе»).

«Со смирением принимаю выбор народа. Поздравляю кандидата Ли Чжэ Мёна, избранного [президентом]», — заявил Ким Мун Су на пресс-конференции.

После подсчёта 91,44% голосов Ли Чжэ Мён набирает 48,52%, а Ким Мун Су — 42,45%. Победитель определяется по системе относительно большинства, то есть для победы кандидату нужно набрать больше голосов, чем каждый из его соперников по отдельности.

61-летний Ли Чжэ Мён — председатель «Демократической партии» в 2022—2025 годах, член Национального собрания, ранее занимал должности губернатора провинции Кёнгидо (2018—2021) и мэра города Соннам (2010—2018). Ранее против него было возбуждено пять уголовных дел, в том числе по обвинениям в коррупции. 26 марта 2025 года апелляционный суд Сеула вынес оправдательный приговор по делу о нарушении закона о выборах. По данным СМИ, остальные дела будут закрыты после официальной победы кандидата.

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёля
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёля

Напомним, что внутренняя обстановка в Южной Корее накалилась в декабре, когда президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, которое вскоре отменил парламент. Глава государства позже извинялся за свои действия, а его администрация подала в отставку. Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент. Сейчас бывший южнокорейский лидер проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну. Исполняющим обязанности президента после отстранения Юн Сок Ёля был назначен премьер-министр Хан Док Су, однако всего через две недели и ему объявили импичмент. Затем временно исполняющим обязанности президента стал первый вице-премьер, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Однако он оставался на этом посту лишь до марта, пока также не был отстранён в результате импичмента. После этого Конституционный суд вновь назначил и. о. президента Хан Док Су. Но уже 1 мая он заявил о своём уходе, и полномочия перешли ко второму вице-премьеру — министру образования Ли Джу Хо, который стал временно исполнять обязанности главы государства.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar