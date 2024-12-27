Парламент проголосовал за импичмент и. о. президента Южной Кореи Хан Док Су
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су. Обложка © ТАСС / Choi Jae-koo
Парламент Южной Кореи объявил импичмент в отношении исполняющего обязанности президента Республики премьер-министра Хан Док Су. С такой информацией выступил телеканал MBC.
Оппозиционные силы выступили с инициативой о проведении импичмента, поскольку правительство отказалось рассматривать законопроекты, касающиеся расследования в отношении экс-президента Юн Сок Ёля и его жены Ким Гон Хи, которая подозревается в коррупционных действиях. Премьер-министр Хан Док Су пояснил, что прежде чем обсуждать такие инициативы, необходимо достичь согласия между правящей партией и оппозицией.
Напомним, южнокорейская демократическая партия «Тобуро» инициировала импичмент исполняющего обязанности президента Республики Корея премьер-министра Хан Док Су 26 декабря. Его предшественник, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ëль распрощался со своей должностью, когда парламент поддержал процедуру импичмента в его отношении. Тогда 204 депутата проголосовали за, против выступили 85 парламентариев. Причиной этого стало внезапно объявленное им военное положение.