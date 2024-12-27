Парламент проголосовал за импичмент и. о. президента Южной Кореи Хан Док Су

Оппозиционные силы выступили с инициативой о проведении импичмента, поскольку правительство отказалось рассматривать законопроекты, касающиеся расследования в отношении экс-президента Юн Сок Ёля и его жены Ким Гон Хи, которая подозревается в коррупционных действиях. Премьер-министр Хан Док Су пояснил, что прежде чем обсуждать такие инициативы, необходимо достичь согласия между правящей партией и оппозицией.