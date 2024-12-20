Президенту Южной Кореи грозит арест в случае неявки на допрос 25 декабря

Юна Сок Ёля просят к десяти часам утра по местному времени прибыть в Управление по антикоррупционным расследованиям, занимающееся расследованием коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, в городе Квачхон. Yonhap считает, что дата выбрана сознательно из-за проблем с безопасностью президента, так как в праздничный день в офисах будет меньше сотрудников.