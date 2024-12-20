Президенту Южной Кореи грозит арест в случае неявки на допрос 25 декабря
Объединённая следственная группа вызвала на допрос президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Он запланирован на 25 декабря, когда отмечается католическое Рождество, сообщает агентство Yonhap.
Юна Сок Ёля просят к десяти часам утра по местному времени прибыть в Управление по антикоррупционным расследованиям, занимающееся расследованием коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, в городе Квачхон. Yonhap считает, что дата выбрана сознательно из-за проблем с безопасностью президента, так как в праздничный день в офисах будет меньше сотрудников.
Также полиция допросила исполняющего обязанности президента премьер-министра республики Хан Док Су.
В состав следственной группы вошли представители антикоррупционного управления, полиции и министерства обороны. Юн Сок Ёлю приписывают участие в заговоре и злоупотребление властью из-за введения военного положения 3 декабря.
Напомним, 14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. Подтвердить это решение или восстановить Юн Сок Ёля в должности должен Конституционный суд.