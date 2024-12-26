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Регион
26 декабря, 10:59

Оппозиция Южной Кореи добивается импичмента и.о. президента

Оппозиция Южной Кореи запустила процедуру импичмента и.о. президента Хан Док Су

Хан Док Су. Фото © ТАСС / ЕРА

Хан Док Су. Фото © ТАСС / ЕРА

Южнокорейская демократическая партия «Тобуро» инициировала импичмент исполняющего обязанности президента Республики Корея премьер-министра Хан Док Су. Об этом сообщает агентство Yonhap.

26 декабря депутаты направили проект импичмента в аппарат парламента и представили его на пленарном заседании. По закону, перед началом голосования должно пройти не менее 24 часов после подачи инициативы. Голосовать начнут 27 декабря. «Тобуро» имеет 170 из 300 мест в парламенте.

Оппозиция уже угрожала импичментом Хан Док Су, если тот не одобрит назначения конституционных судей в четверг. Политик тогда заявил, что не сделает этого, пока представители правящего и оппозиционного лагерей не придут к политическому компромиссу.

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Напомним, что бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ëль распрощался со своей должностью, когда парламент поддержал процедуру импичмента в его отношении. Тогда 204 депутата проголосовали за, против выступили 85 парламентариев. Причиной этого стало внезапно объявленное им военное положение.

Владимир Озеров
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