Оппозиция Южной Кореи добивается импичмента и.о. президента

26 декабря депутаты направили проект импичмента в аппарат парламента и представили его на пленарном заседании. По закону, перед началом голосования должно пройти не менее 24 часов после подачи инициативы. Голосовать начнут 27 декабря. «Тобуро» имеет 170 из 300 мест в парламенте.

Оппозиция уже угрожала импичментом Хан Док Су, если тот не одобрит назначения конституционных судей в четверг. Политик тогда заявил, что не сделает этого, пока представители правящего и оппозиционного лагерей не придут к политическому компромиссу.