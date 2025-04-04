Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёля

Конституционный суд Республики Корея единогласно поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля и окончательно лишил его полномочий. Все восемь судей проголосовали за отстранение главы государства, превысив необходимый для этого минимум в шесть голосов, пишет ТАСС.

Судьи пришли к выводу, что бывший президент грубо нарушил конституцию, незаконно введя военное положение 3 декабря без предусмотренных основным законом оснований — войны, вооружённого конфликта или чрезвычайной ситуации национального масштаба. Особое внимание суд уделил факту неправомерного использования вооружённых сил для вмешательства в работу парламента, что было расценено как применение армии в политических целях.

Это решение стало финальной точкой в процессе импичмента, начатом 14 декабря, когда Национальное собрание обвинило президента в превышении полномочий. Депутаты тогда утверждали, что введение военного положения не имело законных оснований, а отправка военных в парламент преследовала цель сорвать голосование об отмене этого режима. Несмотря на то, что Юн Сок Ёль продолжал настаивать на законности своих действий и отвергал все обвинения, его аргументы не были приняты во внимание.