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Регион
10 декабря, 06:34

Законность введения военного положения в Южной Корее будет расследована

Парламент Южной Кореи: Законопроект о расследовании военного положения принят

Южнокорейский парламент принял законопроект, согласно которому законность введения военного положения в стране будет расследована. Соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен на пленарном заседании законодательного органа, передаёт «Рёнхап».

Как писал Life.ru, в начале декабря южнокорейский лидер Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, которое вскоре было отменено по требованию парламента. Лидер принёс извинения. В это же время руководство администрации президента подало в отставку, а оппозиция в парламенте начала подготовку к свержению Юн Сок Ёля. Глава страны же смог избежать отстранения, так как на заседании Национального собрания 105 членов правящей партии «Гражданская сила» саботировали голосование по импичменту. В итоге в Сеуле организовали многотысячный митинг с требованием отставки президента Юна. Теперь ему также запрещено покидать страну.

Глава МВД Южной Кореи уходит в отставку
Глава МВД Южной Кореи уходит в отставку
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Shutterstock / FOTODOM / Stock for you

Оксана Попова
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