Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су

Как сообщает агентство Yonhap, 27 декабря 2024 года парламент объявил импичмент Хан Док Су, обвинив его в поддержке или потворстве мятежу. Однако сам премьер-министр настаивает, что выступал против введения военного положения и пытался отговорить президента от этого шага.