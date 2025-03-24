Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 01:55

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Обложка © ТАСС / EPA / YONHAP

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Обложка © ТАСС / EPA / YONHAP

Конституционный суд Республики Корея отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, восстановив его в должности. Решение инстанции противоречит позиции Национального собрания (парламента), которое обвиняло главу правительства в пособничестве мятежу 3 декабря.

Как сообщает агентство Yonhap, 27 декабря 2024 года парламент объявил импичмент Хан Док Су, обвинив его в поддержке или потворстве мятежу. Однако сам премьер-министр настаивает, что выступал против введения военного положения и пытался отговорить президента от этого шага.

США и Южная Корея начали совместные учения Freedom Shield 2025
США и Южная Корея начали совместные учения Freedom Shield 2025

Ранее прокуратура Южной Кореи решила не оспаривать апелляцию на решение суда об освобождении бывшего президента Юн Сок Ёля. Напомним, что 15 января действующий, но отстранённый от обязанностей президент был арестован по обвинению в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения, но это не спасло его от заключения под стражу. Впоследствии появились сообщения о возможной смертной казни, а сторона защиты подала апелляцию на решение суда.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Южная Корея
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar