Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су
Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Обложка © ТАСС / EPA / YONHAP
Конституционный суд Республики Корея отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, восстановив его в должности. Решение инстанции противоречит позиции Национального собрания (парламента), которое обвиняло главу правительства в пособничестве мятежу 3 декабря.
Как сообщает агентство Yonhap, 27 декабря 2024 года парламент объявил импичмент Хан Док Су, обвинив его в поддержке или потворстве мятежу. Однако сам премьер-министр настаивает, что выступал против введения военного положения и пытался отговорить президента от этого шага.
Ранее прокуратура Южной Кореи решила не оспаривать апелляцию на решение суда об освобождении бывшего президента Юн Сок Ёля. Напомним, что 15 января действующий, но отстранённый от обязанностей президент был арестован по обвинению в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения, но это не спасло его от заключения под стражу. Впоследствии появились сообщения о возможной смертной казни, а сторона защиты подала апелляцию на решение суда.