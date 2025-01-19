Свергнутого президента Южной Кореи может ждать смертная казнь
Yonhap: Юн Сок Ёля могут приговорить к высшей мере или пожизненному заключению
Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / АР
Южнокорейского лидера Юн Сок Ёля могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни, если в восстании будет доказана его вина. Об этом сообщает издание Yonhap.
«Если в суде президент Юн будет признан виновным в том, что он был лидером восстания, он может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни», – говорится в материале.
Журналисты отмечают, что при наличии смягчающих обстоятельств лидеру могут назначить заключение на конкретный срок. Суд намечен на февраль после завершения расследования коррупционного отделения. Само ведомство не может возбуждать дело, посему результаты проверок будут переданы в спецштаб прокуратуры по военному положению, который примет решение. Если расследование затянется, арест могут продлить на полгода.
Напомним, 15 января в Южной Корее впервые в истории страны арестовали действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения за свои действия, но на этом его проблемы не кончились. Вскоре его заключили под стражу.