Свергнутого президента Южной Кореи может ждать смертная казнь

Южнокорейского лидера Юн Сок Ёля могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни, если в восстании будет доказана его вина. Об этом сообщает издание Yonhap.

«Если в суде президент Юн будет признан виновным в том, что он был лидером восстания, он может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни», – говорится в материале.