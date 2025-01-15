Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали в Сеуле

Впервые за всю историю Республики Корея следователи произвели арест отстранённого, но всё ещё действующего президента страны Юн Сок Ёля. Автомобиль с политиком покинул резиденцию в сопровождении колонны и направился в Управление по расследованию коррупции (CIO), сообщает агентство Yonhap.

По данным CIO, ордер на арест был предъявлен в 10:33 утра по местному времени (04:33 мск). За несколько часов до этого охрана Юн Сок Ёля пыталась помешать следователям проникнуть в резиденцию и даже соорудила баррикады из автомобилей и автобусов.