Суд выдал ордер на арест отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, что стало первым подобным случаем в истории страны. Тем самым служители Фемиды удовлетворили запрос следственной группы, которая расследует дело о злоупотреблении властью, пишет агентство Yonhap.

«Согласно судебному ордеру, у начальника полиции есть 48 часов, чтобы взять Юн Сок Ёля под стражу», — утверждают в издании.