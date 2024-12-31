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31 декабря, 01:33

Суд выдал ордер на арест отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, что стало первым подобным случаем в истории страны. Тем самым служители Фемиды удовлетворили запрос следственной группы, которая расследует дело о злоупотреблении властью, пишет агентство Yonhap.

«Согласно судебному ордеру, у начальника полиции есть 48 часов, чтобы взять Юн Сок Ёля под стражу», — утверждают в издании.

В то же время остаётся неясным, смогут ли правоохранители исполнить требования ордера, так как ранее охрана президента не пустила следователей ни в офис, ни в резиденцию политика.

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Юн Сок Ёль оказался в центре крупного скандала и был отстранён от власти после того, как объявил военное положение в стране в начале декабря. Позже политик попытался извиниться за произошедшее, но это не помогло ему уйти от ответственности.

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ТАСС / AP

Артём Гапоненко
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