Борьба не за демократию: Эксперт объяснил причину последних событий в Южной Корее
Кореевед Асмолов: В Южной Корее идёт борьба не за демократию, а за власть
В Южной Корее за власть традиционно борются две партии: консерваторы из «Силы народа» и «Демократическая партия». Как объяснил Life.ru кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, все последние события – борьба не за демократию, а за власть.
Он отметил, что у обострения конституционного кризиса в стране было два триггера. Первый – сохранение преимущества Демократической партии в парламенте в результате апрельских выборов. Простое большинство в Национальной ассамблее, по словам Асмолова, позволяет оппозиционной партии принимать любые законы, которые не требуют двух третей голосов, а также отводить любые кадровые предложения и законодательные инициативы президента. Демократическая партия воспользовалась этим и фактически парализовала эффективное функционирование государственной системы.
«В такой ситуации у президента сдали нервы, он попытался ввести военное положение. Однако это был самоубийственный акт, потому что его действия вызвали недовольство всего общества, да и армия в Корее уже не времен военной диктатуры. Таким образом, сейчас мы сталкиваемся с довольно интересной ситуацией. Корейская конституция во многом была рассчитана на то, чтобы препятствовать попыткам президента узурпировать власть по образцу военных диктаторов прошлого. Однако никто не был готов к ситуации, когда оппозиция с преимуществом в парламенте фактически делает невозможным функционирование государства», – объяснил собеседник.
Вторым важным событием, по словам Асмолова, стало вынесение приговора лидеру южнокорейской оппозиции, председателю Демократической партии Ли Чжэ Мёну. И произошло это 15 ноября – за две недели до попытки ввести в стране военное положение. Всего в его отношении возбудили 6 уголовных дел: по одному он был оправдан, по четырем приговор еще не вынесли, а вот по обвинению в нарушении закона о выборах на государственные должности он был приговорен к году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора в два года. Это серьезно обострило его конфликт с президентом Юн Сок Ёлем, который до этого служил Генеральным прокурором Республики Корея.
«Если даже условный срок будет утвержден, Ли Чжэ Мён потеряет кресло депутата и право заниматься политической деятельностью на пять лет. Поэтому весь вопрос в том, что будет раньше: правоохранители сумеют «закрыть» лидера оппозиции или Демократическая партия приложит все усилия к тому, чтобы защитить своего лидера от уголовного преследования. А значит, нужно провести президентские выборы как можно скорее – пока Верховный суд не утвердил обвинительный приговор Ли Чжэ Мёну, который сконцентрировал в своих руках всю власть в партии», – объяснил кореевед.
По словам Асмолова, в стране сложилась крайне затруднительная ситуация: благодаря большинству в парламенте оппозиционная партия может уволить любого чиновника, включая премьер-министра. А значит, любому из них можно выдвинуть ультиматум: либо делай, как мы скажем, либо лишишься поста. Собеседник Life.ru добавил, что в Южной Корее принципиальное значение имеет противоборство не партий, а именно парламентских фракций. И так обстоят дела уже с начала века, когда сформировались блоки демократов и консерваторов.
«Поэтому сейчас демократы будут прогибать государство под себя, выдавая это за волеизъявление народа и демократическую революцию. Однако это не борьба диктатуры и демократии, а борьба жабы и гадюки, притом не сложно представить, кто именно здесь рептилия», – заключил Асмолов.
Напомним, что парламент Южной Кореи объявил импичмент в отношении исполняющего обязанности президента Республики премьер-министра Хан Док Су. Южнокорейская демократическая партия «Тобуро» инициировала импичмент исполняющего обязанности президента Республики Корея премьер-министра Хан Док Су 26 декабря. Его предшественник, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ëль распрощался со своей должностью, когда парламент поддержал процедуру импичмента в его отношении.
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