Борьба не за демократию: Эксперт объяснил причину последних событий в Южной Корее

В Южной Корее за власть традиционно борются две партии: консерваторы из «Силы народа» и «Демократическая партия». Как объяснил Life.ru кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, все последние события – борьба не за демократию, а за власть.

Он отметил, что у обострения конституционного кризиса в стране было два триггера. Первый – сохранение преимущества Демократической партии в парламенте в результате апрельских выборов. Простое большинство в Национальной ассамблее, по словам Асмолова, позволяет оппозиционной партии принимать любые законы, которые не требуют двух третей голосов, а также отводить любые кадровые предложения и законодательные инициативы президента. Демократическая партия воспользовалась этим и фактически парализовала эффективное функционирование государственной системы.

«В такой ситуации у президента сдали нервы, он попытался ввести военное положение. Однако это был самоубийственный акт, потому что его действия вызвали недовольство всего общества, да и армия в Корее уже не времен военной диктатуры. Таким образом, сейчас мы сталкиваемся с довольно интересной ситуацией. Корейская конституция во многом была рассчитана на то, чтобы препятствовать попыткам президента узурпировать власть по образцу военных диктаторов прошлого. Однако никто не был готов к ситуации, когда оппозиция с преимуществом в парламенте фактически делает невозможным функционирование государства», – объяснил собеседник.

Вторым важным событием, по словам Асмолова, стало вынесение приговора лидеру южнокорейской оппозиции, председателю Демократической партии Ли Чжэ Мёну. И произошло это 15 ноября – за две недели до попытки ввести в стране военное положение. Всего в его отношении возбудили 6 уголовных дел: по одному он был оправдан, по четырем приговор еще не вынесли, а вот по обвинению в нарушении закона о выборах на государственные должности он был приговорен к году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора в два года. Это серьезно обострило его конфликт с президентом Юн Сок Ёлем, который до этого служил Генеральным прокурором Республики Корея.

«Если даже условный срок будет утвержден, Ли Чжэ Мён потеряет кресло депутата и право заниматься политической деятельностью на пять лет. Поэтому весь вопрос в том, что будет раньше: правоохранители сумеют «закрыть» лидера оппозиции или Демократическая партия приложит все усилия к тому, чтобы защитить своего лидера от уголовного преследования. А значит, нужно провести президентские выборы как можно скорее – пока Верховный суд не утвердил обвинительный приговор Ли Чжэ Мёну, который сконцентрировал в своих руках всю власть в партии», – объяснил кореевед.

По словам Асмолова, в стране сложилась крайне затруднительная ситуация: благодаря большинству в парламенте оппозиционная партия может уволить любого чиновника, включая премьер-министра. А значит, любому из них можно выдвинуть ультиматум: либо делай, как мы скажем, либо лишишься поста. Собеседник Life.ru добавил, что в Южной Корее принципиальное значение имеет противоборство не партий, а именно парламентских фракций. И так обстоят дела уже с начала века, когда сформировались блоки демократов и консерваторов.