«Запаслись попкорном»: Медведев предложил властям Южной Кореи устроить «Игру в Кальмара»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Южной Корее организовать «Игру в Кальмара» для правительства. Так он прокомментировал импичмент, который парламент страны вынес исполняющему обязанности президента Хан Док Су.

«В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять «Игру в кальмара» среди чиновников. Запаслись попкорном!» — написал Медведев в соцсети Х.

«Игра в Кальмара» — популярный южнокорейский сериал, вышедший на Netflix. В центре сюжета — группа людей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, которые участвуют в опасных играх на выживание с целью выиграть крупный денежный приз. Участники проходят через ряд детских игр, которые оказываются смертельными, если они проигрывают.