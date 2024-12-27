«Запаслись попкорном»: Медведев предложил властям Южной Кореи устроить «Игру в Кальмара»
Медведев предложил властям Южной Кореи устроить «Игру в Кальмара»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Южной Корее организовать «Игру в Кальмара» для правительства. Так он прокомментировал импичмент, который парламент страны вынес исполняющему обязанности президента Хан Док Су.
«В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять «Игру в кальмара» среди чиновников. Запаслись попкорном!» — написал Медведев в соцсети Х.
«Игра в Кальмара» — популярный южнокорейский сериал, вышедший на Netflix. В центре сюжета — группа людей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, которые участвуют в опасных играх на выживание с целью выиграть крупный денежный приз. Участники проходят через ряд детских игр, которые оказываются смертельными, если они проигрывают.
Ранее сообщалось, что парламент Южной Кореи поддержал предложение об импичменте исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су. Оппозиционные партии выразили недовольство тем, что Хан Док Су отказался назначать судей Конституционного суда, которые должны утвердить другой импичмент — президенту Юн Сок Ёлю.
Life.ru