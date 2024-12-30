Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест свергнутого президента Ёля
Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / АР
Правоохранители потребовали ордер на арест временно отстранённого президента Юн Сок Ёля, так как он три раза проигнорировал приглашение на допрос по делу о введении им военного положения. Сейчас он считается первым действующим лидером, которому грозит арест, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что запрос был подан в Западный окружной суд Сеула в полночь в воскресенье от следственной группы, куда входят Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиция и следственного отдела министерства обороны.
Напомним, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ëль распрощался со своей должностью, когда парламент поддержал процедуру импичмента в его отношении. Тогда 204 депутата проголосовали за, против выступили 85 парламентариев. Причиной этого стало внезапно объявленное им военное положение. Ему приписывают участие в заговоре и злоупотребление властью.