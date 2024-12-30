Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест свергнутого президента Ёля

Правоохранители потребовали ордер на арест временно отстранённого президента Юн Сок Ёля, так как он три раза проигнорировал приглашение на допрос по делу о введении им военного положения. Сейчас он считается первым действующим лидером, которому грозит арест, передает агентство Рёнхап.