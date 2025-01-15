Yonhap: Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке ареста президента
Следователи не смогли исполнить ордер на арест отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Служба безопасности политика оказала блюстителям закона сопротивление у стен официальной резиденции. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, охрана экс-главы республики сочла ордер недействительным. Доступ к резиденции предварительно был огорожен несколькими баррикадами из автомобилей и автобусов, которые следователи в настоящий момент пытаются преодолеть с помощью лестниц. Ситуацию осложняет большое число сторонников Юн Сок Ёля, что собрались на прилегающих улицах. Для их разгона пришлось задействовать около 3 тысяч сотрудников полиции.
Напомним, что это не первая попытка следователей арестовать отстранённого президента. 3 января отпор представителям закона и полицейским дали военные.
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