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3 января, 00:41

Столкновение полиции и военных началось во время ареста президента Южной Кореи

Конфликт между полицией и военными произошёл в ходе попытки задержать президента Южной Кореи. Инцидент разгорелся на территории резиденции, где находился Юн Сок Ёль. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие для его ареста, столкнулись с сопротивлением военных, охранявших здание и главу государства.

О беспорядках сообщило агентство Yonhap. Согласно его данным, военные преградили путь представителям прокуратуры, не позволив им проникнуть на территорию резиденции. Подробности происходящего пока остаются неизвестными.

Суд выдал ордер на арест отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Суд выдал ордер на арест отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Представители президента Южной Кореи назвали попытку его ареста незаконной. Они заявили, что намерены предпринять ответные действия в рамках действующего законодательства.

Напомним, силовики прибыли в резиденцию с ордером на арест. Специальная служба по расследованию преступлений высших должностных лиц (CIO) начала исполнение документа, касающегося временно отстранённого президента Юн Сок Ёля.

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Shutterstock / FOTODOM / Adansijav Official

Лия Мурадьян
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