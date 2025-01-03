Столкновение полиции и военных началось во время ареста президента Южной Кореи

Конфликт между полицией и военными произошёл в ходе попытки задержать президента Южной Кореи. Инцидент разгорелся на территории резиденции, где находился Юн Сок Ёль. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие для его ареста, столкнулись с сопротивлением военных, охранявших здание и главу государства.

О беспорядках сообщило агентство Yonhap. Согласно его данным, военные преградили путь представителям прокуратуры, не позволив им проникнуть на территорию резиденции. Подробности происходящего пока остаются неизвестными.

Представители президента Южной Кореи назвали попытку его ареста незаконной. Они заявили, что намерены предпринять ответные действия в рамках действующего законодательства.