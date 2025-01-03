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2 января, 23:58

Силовики пришли в резиденцию с ордером на арест президента Южной Кореи

Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / АР

Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / АР

В резиденцию главы Южной Кореи прибыли сотрудники правоохранительных органов с ордером на арест. Спецслужба по расследованию преступлений высших должностных лиц (CIO) приступила к реализации документа, касающегося временно отстранённого президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Оперативная группа появилась у здания в Сеуле около 7:21 утра — это в 1:21 по московскому времени. Через 40 минут они проникли внутрь.

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По данным издания, для обеспечения порядка вокруг резиденции полиция задействовала 45 отрядов спецназа и 2,7 тысячи военнослужащих.

Напомним, сеульский суд санкционировал арест Юна 31 декабря. Поводом стало его троекратное игнорирование вызовов на допрос. Дело связано с обвинениями в государственной измене после объявления военного положения 3 декабря.

Юн Сок Ёль оказался в эпицентре громкого скандала и лишился власти из-за введения чрезвычайного режима в начале декабря. Позже он попытался принести извинения, но это не спасло его от последствий.

Лия Мурадьян
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