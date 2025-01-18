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Регион
18 января, 18:17

Суд Сеула заключил под стражу президента Южной Кореи

«Рёнхап»: Суд заключил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля под стражу

Юн Сок Ёль. Обложка © TACC / AP

Юн Сок Ёль. Обложка © TACC / AP

Западный окружной суд Сеула принял решение о задержании президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в связи с делом о мятеже. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Напомним, 15 января в Южной Корее впервые в истории страны арестовали действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения за свои действия, но на этом его проблемы не кончились.

Юн Сок Ёль не будет участвовать в дальнейшем допросе после ареста
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Наталья Демьянова
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