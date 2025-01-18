Суд Сеула заключил под стражу президента Южной Кореи
«Рёнхап»: Суд заключил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля под стражу
Юн Сок Ёль. Обложка © TACC / AP
Западный окружной суд Сеула принял решение о задержании президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в связи с делом о мятеже. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
Напомним, 15 января в Южной Корее впервые в истории страны арестовали действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения за свои действия, но на этом его проблемы не кончились.