Юн Сок Ёль не будет участвовать в дальнейшем допросе после ареста
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, находящийся под арестом, не планирует принимать участие в допросе, запланированном на второй день после задержания. Об этом сообщил адвокат главы государства Юн Гап Гын, пишет агентство Yonhap.
По словам адвоката, Юн Сок Ёль уже представил исчерпывающие объяснения во время 10-часового допроса 15 января, поэтому повторное действо нецелесообразно.
Ожидалось, что допрос продолжится в 14:00 по местному времени. Однако Управление антикоррупционных расследований сообщило, что сторона защиты попросила перенести начало дознания. Перемещение президента из резиденции в управление, а затем в изолятор сопровождалось усиленными мерами безопасности.
Напомним, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали в Сеуле 15 января. Автомобиль с политиком покинул резиденцию в сопровождении колонны и направился в Управление по расследованию коррупции. Суд выдал постановление на арест президента 31 декабря. Его обвиняют в организации мятежа.
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