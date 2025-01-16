Юн Сок Ёль не будет участвовать в дальнейшем допросе после ареста

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, находящийся под арестом, не планирует принимать участие в допросе, запланированном на второй день после задержания. Об этом сообщил адвокат главы государства Юн Гап Гын, пишет агентство Yonhap.

По словам адвоката, Юн Сок Ёль уже представил исчерпывающие объяснения во время 10-часового допроса 15 января, поэтому повторное действо нецелесообразно.