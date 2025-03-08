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8 марта, 11:00

В Южной Корее решили отпустить президента Юн Сок Ёля из-под стражи

Рёнхап: Прокуратура решила освободить президента Южной Кореи из-под стражи

Прокуратура Южной Кореи решила не выступать против апелляции на решение суда касательно освобождения лидера государства Юн Сок Ёля. Об этом рассказывает агентство Рёнхап.

Сообщается, что президент Юн Сок Ёль будет выпущен из-под стражи в самое ближайшее время.

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Напомним, 15 января в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения за свои деяния, однако на этом его проблемы не кончились. Вскоре его заключили под стражу. Позже сообщили, что его может ожидать смертная казнь. Сторона защиты подала апелляцию на решение суда.

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ТАСС / АР

Николай Рюмин
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