Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обвиняют в злоупотреблении властью
Юн Сок Ёль. Обложка © Wikipedia
Южнокорейскому экс-президенту Юн Сок Ёлю, проходящему по делу о мятеже, также предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«В четверг прокуроры заявили, что предъявили бывшему президенту Юн Сок Ёлю обвинение в злоупотреблении властью. Это последнее обвинение против Юна, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения», — говорится в публикации.
Агентство уточняет, что физического задержания бывшего президента произведено не было.
Напомним, 15 января в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Публичные извинения Юн Сок Ёля не смогли предотвратить серьёзные последствия его деяний. Вскоре он был арестован, а затем появилась информация о том, что ему грозит смертная казнь. Его защита предприняла попытку оспорить это решение в апелляционном суде. Стоит отметить, что до этого в Южной Корее несколько бывших президентов подвергались аресту. Согласно закону, действующий президент Кореи защищён от уголовного преследования, кроме случаев, связанных с государственной изменой или тяжкими преступлениями, но после окончания срока иммунитет снимается, что часто приводит к расследованиям.