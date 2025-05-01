Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обвиняют в злоупотреблении властью

Напомним, 15 января в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Публичные извинения Юн Сок Ёля не смогли предотвратить серьёзные последствия его деяний. Вскоре он был арестован, а затем появилась информация о том, что ему грозит смертная казнь. Его защита предприняла попытку оспорить это решение в апелляционном суде. Стоит отметить, что до этого в Южной Корее несколько бывших президентов подвергались аресту. Согласно закону, действующий президент Кореи защищён от уголовного преследования, кроме случаев, связанных с государственной изменой или тяжкими преступлениями, но после окончания срока иммунитет снимается, что часто приводит к расследованиям.