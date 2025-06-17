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17 июня, 04:51

Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном

Последний визит Сергея Шойгу в КНДР. Обложка © Совет безопасности РФ

Последний визит Сергея Шойгу в КНДР. Обложка © Совет безопасности РФ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

В столице КНДР запланированы переговоры с руководством страны в рамках реализации договорённостей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня.

Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал поддержку России в конфликте на Украине
Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал поддержку России в конфликте на Украине

В последний визит в КНДР в начале июня Сергей Шойгу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове. До этого секретарь СБ РФ посетил КНДР 21 марта и так же встречался с Ким Чен Ыном.

Артур Лапсаков
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