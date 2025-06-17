Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном
Последний визит Сергея Шойгу в КНДР. Обложка © Совет безопасности РФ
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
В столице КНДР запланированы переговоры с руководством страны в рамках реализации договорённостей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня.
В последний визит в КНДР в начале июня Сергей Шойгу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове. До этого секретарь СБ РФ посетил КНДР 21 марта и так же встречался с Ким Чен Ыном.