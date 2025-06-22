«Где строители — там и штурмовики»: ВСУ боятся возвращения «цельнометаллических корейцев»

ВСУ очень сильно боятся возвращения военных КНДР в зону СВО, уверен журналист «Царьграда» Андрей Ревнивцев. Он не исключает, что после решения северокорейского лидера Ким Чен Ына отправить строителей в Курскую область союзные войска могут быть задействованы и на Донбассе.

«Где военные строители — там и штурмовики. Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают «львов Кима». Если русские парни ещё могут пожалеть сошедших с ума «небратьев», то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко», — отметил эксперт.