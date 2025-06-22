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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 17:54
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«Где строители — там и штурмовики»: ВСУ боятся возвращения «цельнометаллических корейцев»

Журналист Ревнивцев: ВСУ боятся возвращения военных КНДР в зону СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ очень сильно боятся возвращения военных КНДР в зону СВО, уверен журналист «Царьграда» Андрей Ревнивцев. Он не исключает, что после решения северокорейского лидера Ким Чен Ына отправить строителей в Курскую область союзные войска могут быть задействованы и на Донбассе.

«Где военные строители — там и штурмовики. Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают «львов Кима». Если русские парни ещё могут пожалеть сошедших с ума «небратьев», то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко», — отметил эксперт.

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Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что КНДР окажет помощь России в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей по личному указанию северокорейскоого лидера Ким Чен Ына. В ходе визита в республику также был поднят вопрос о создании мемориальных комплексов в память о северокорейских солдатах, участвовавших в освобождении Курской области.

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Борис Эльфанд
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