Ким Чен Ын отметил важность договора с Россией для КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку политики Российской Федерации на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере доверия и взаимного уважения, обсуждались вопросы международного и регионального характера. Стороны согласовали взгляды по ключевым темам, представляющим интерес обеих стран.

«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твёрдую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости», — говорится в статье.

Визит Шойгу в Пхеньян приурочен к приближению годовщины подписания упомянутого соглашения между двумя государствами. Лидер КНДР отметил важность совместных усилий в контексте текущих событий, включая специальную военную операцию (СВО) и ситуацию в Курской области.