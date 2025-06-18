Ким Чен Ын отметил важность договора с Россией для КНДР
Ким Чен Ын заявил о незыблемой поддержке политики РФ на встрече с Шойгу
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку политики Российской Федерации на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В ходе переговоров, прошедших в атмосфере доверия и взаимного уважения, обсуждались вопросы международного и регионального характера. Стороны согласовали взгляды по ключевым темам, представляющим интерес обеих стран.
«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твёрдую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости», — говорится в статье.
Визит Шойгу в Пхеньян приурочен к приближению годовщины подписания упомянутого соглашения между двумя государствами. Лидер КНДР отметил важность совместных усилий в контексте текущих событий, включая специальную военную операцию (СВО) и ситуацию в Курской области.
Кроме того, были утверждены планы по развитию сотрудничества в рамках действующего договора и детально рассмотрены варианты поддержки. Особое внимание уделялось подготовке мероприятий, посвящённых памяти бойцов корейской армии.
Напомним, Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ Владимира Путина. Во время встречи секретарь Совбеза и лидер КНДР обнялись. Кадры с места событий оказались в распоряжении Life.ru. Ранее Шойгу рассказал, что Северная Корея отправит в Курскую область тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей для восстановления инфраструктуры.