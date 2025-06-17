«Настоящий союзник»: Военкор высказался об отправке северокорейцев в Курскую область
Военкор Котенок назвал Ким Чен Ына настоящим союзником России
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын оказывает серьёзную поддержку России в Курской области, направляя туда военных специалистов. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
«КНДР отправит тысячу сапёров и 5 тысяч военных строителей для восстановления Курской области. Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник», — написал Котенок.
По его словам, решение о помощи последовало после визита российской делегации в Пхеньян. Военкор также отметил, что Ким Чен Ын является единственным из реальных союзников России за её внешними границами.
Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что КНДР окажет помощь РФ в восстановлении Курской области. Тем временем в Госдуме прокомментировали решение Ким Чен Ына. По словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, Россия и КНДР действуют в рамках заключённого договора о стратегическом сотрудничестве.