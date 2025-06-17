ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 20:48

«Настоящий союзник»: Военкор высказался об отправке северокорейцев в Курскую область

Военкор Котенок назвал Ким Чен Ына настоящим союзником России

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын оказывает серьёзную поддержку России в Курской области, направляя туда военных специалистов. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

«КНДР отправит тысячу сапёров и 5 тысяч военных строителей для восстановления Курской области. Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник», — написал Котенок.

По его словам, решение о помощи последовало после визита российской делегации в Пхеньян. Военкор также отметил, что Ким Чен Ын является единственным из реальных союзников России за её внешними границами.

«Самый близкий мой товарищ!»: Ким Чен Ын заявил, что КНДР останется на стороне России
«Самый близкий мой товарищ!»: Ким Чен Ын заявил, что КНДР останется на стороне России

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что КНДР окажет помощь РФ в восстановлении Курской области. Тем временем в Госдуме прокомментировали решение Ким Чен Ына. По словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, Россия и КНДР действуют в рамках заключённого договора о стратегическом сотрудничестве.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar