Новая задача: В Госдуме оценили отправку сапёров и строителей КНДР под Курск
Картополов: Военные и строители КНДР получат полезный опыт в Курской области
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Россия и КНДР действуют в рамках заключённого договора о стратегическом сотрудничестве, поэтому решение председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына об отправке тысяч военных и специалистов республики в Курскую область может иметь определяющее значение, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Очень хорошо и ценно, что северокорейский лидер принял решение об отправке сапёрных подразделений в Курскую область. Это освободит наши инженерные подразделения для выполнения других, более важных задач на участках специальной военной операции», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Картаполов дополнил, что такие решения имеют взаимовыгодные последствия для двух государств, а также укрепляют отношения Москвы и Пхеньяна. По его словам, войска КНДР и военные строители попрактикуются в боевых условиях в российском регионе, как это сделали разведчики, артиллеристы и пехотинцы.
«Это в конечном итоге скажется только положительно на боевой способности вооружённых сил КНДР», — подытожил депутат.
Напомним, что сегодня, 17 июня, в Пхеньяне состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Российскому представителю был оказан тёплый приём. Шойгу заявил, что КНДР окажет помощь РФ в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей.