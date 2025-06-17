Новая задача: В Госдуме оценили отправку сапёров и строителей КНДР под Курск

Россия и КНДР действуют в рамках заключённого договора о стратегическом сотрудничестве, поэтому решение председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына об отправке тысяч военных и специалистов республики в Курскую область может иметь определяющее значение, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Очень хорошо и ценно, что северокорейский лидер принял решение об отправке сапёрных подразделений в Курскую область. Это освободит наши инженерные подразделения для выполнения других, более важных задач на участках специальной военной операции», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Картаполов дополнил, что такие решения имеют взаимовыгодные последствия для двух государств, а также укрепляют отношения Москвы и Пхеньяна. По его словам, войска КНДР и военные строители попрактикуются в боевых условиях в российском регионе, как это сделали разведчики, артиллеристы и пехотинцы.