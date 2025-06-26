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26 июня, 14:33

«Ура! Дома!» Появилось видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны РФ опубликовало видео с россиянами, вернувшимися из украинского плена

Министерство обороны России опубликовало первое видео с российскими бойцами, которые сегодня, 26 июня, были переданы Москве в рамках обмена военнопленными. Сейчас бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Российские военные вернулись домой. Видео © Telegram / Минобороны России

«В соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

В ближайшее время все бойцы будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны страны.

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Напомним, что седьмой обмен пленными в рамках договорённостей, достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле, сегодня 26 июня. До этого обмены проводились шесть раз: 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня. При этом каждый раз количество возвращаемых с обеих сторон было одинаковым.

Обложка © Минобороны России

Наталья Афонина
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