Россия и Украина произвели очередной обмен пленными
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Министерство обороны России сообщило об успешном возврате очередной группы российских военнослужащих, находившихся на подконтрольной Киеву территории. Взамен на территорию Украины передана группа пленных ВСУ.
Это уже пятая по счёту волна обменов в рамках соглашений, достигнутых на втором раунде российских и украинских переговоров в Стамбуле Предыдущие этапы прошли 9, 10 и 12 июня, 14 июня каждый раз включая равное число представителей обеих сторон.
По итогам переговоров в Стамбуле был также запущен процесс обмена телами погибших бойцов между российской и украинской сторонами. Киев получил 1212 тел своих погибших, а Москве были возвращены останки 27 военнослужащих. Life.ru публиковал видео с места, где происходила передача тел.