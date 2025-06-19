Россия и Украина произвели очередной обмен пленными

Это уже пятая по счёту волна обменов в рамках соглашений, достигнутых на втором раунде российских и украинских переговоров в Стамбуле Предыдущие этапы прошли 9, 10 и 12 июня, 14 июня каждый раз включая равное число представителей обеих сторон.