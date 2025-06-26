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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 июня, 09:24

Российская армия освободила ещё два населённых пункта в ДНР

МО: ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Российская армия взяла под свой контроль сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни освободили населённые пункты Новосергеевка и Шевченко. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Населённый пункт Шевченко удалось освободить благодаря решительным действиям группировки «Восток».

Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня
Новости СВО. Освобождена Ялта, в Юнаковке уничтожено элитное подразделение ВСУ, Трамп снизошёл до Зеленского, 26 июня

Ранее сообщалось об освобождении ещё одного села в ДНР — Ялты. Военные ВС РФ провели решительные действия и смогли взять под контроль данный населённый пункт. В операции участвовали бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Наталья Афонина
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