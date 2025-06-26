Российская армия освободила ещё два населённых пункта в ДНР

Российская армия взяла под свой контроль сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни освободили населённые пункты Новосергеевка и Шевченко. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Населённый пункт Шевченко удалось освободить благодаря решительным действиям группировки «Восток».