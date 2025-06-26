Российская армия освободила ещё два населённых пункта в ДНР
МО: ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow
Российская армия взяла под свой контроль сразу два населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Наши парни освободили населённые пункты Новосергеевка и Шевченко. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Населённый пункт Шевченко удалось освободить благодаря решительным действиям группировки «Восток».
Ранее сообщалось об освобождении ещё одного села в ДНР — Ялты. Военные ВС РФ провели решительные действия и смогли взять под контроль данный населённый пункт. В операции участвовали бойцы подразделения группировки войск «Восток».