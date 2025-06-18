Украинка, грузинка или британка. Кто на самом деле новая глава MI6 Блейз Метревели Британскую службу внешней разведки MI6 впервые возглавит женщина — кадровый офицер Блейз Метревели. Кто она такая, где живёт и почему в семье её могут называть Беллой Константиновной Добровольской. 17 июня, 21:15 Новый руководитель британской разведки MI6 Блейз Метревели оказалась с советскими корнями. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / BigAlBaloo, © ТАСС / AP / Kin Cheung, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pembroke1347

Информации о Метревели мало, но в русофобии замечена

Впервые за 116 лет существования Секретной разведывательной службы (MI6) её возглавит представительница слабого пола — 47-летняя жительница Лондона Блейз Метревели. Пока она ещё не вступила в должность, это произойдёт осенью. Сейчас важнейший для Королевства пост занимает сэр Ричард Мур.

Как и полагается в случае с главой разведки, информации о Блейз Метревели в Сети очень мало. В юности жила с отцом в Гонконге. Высшее образование получала в Англии: училась в Кембридже на социального антрополога. К разведке присоединилась в 1999 году: работала на Ближнем Востоке и в материковой Европе. Занимала различные руководящие должности, сначала в MI5 (служба внутренней безопасности), потом в MI6. В настоящий момент трудится главой отдела Q, где занимаются инновациями и технологиями. Говорят, Блейз Метревели является специалистом по искусственному интеллекту, гибридным войнам и кибербезопасности. Ещё в Сети мелькает информация, что она любит привлекать к работе «нейроразнообразных людей», то есть страдающих психическими заболеваниями. На груди у неё орден Святого Михаила и Павла — одна из главных британских наград.

К России она настроена воинственно.

— Действия российского государства — это угроза номер один для Британии, — утверждает Блейз Метревели.

Британские СМИ характеризуют её назначение как историческое. Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что она очень компетентна и не уступит разведчикам-мужчинам.

Life.ru нашёл несколько непротокольных фотографий Блейз Метревели в открытом доступе — все до единой из галереи Кембриджского гребного клуба, членом которого она является. Судя по всему, Метревели не пропустила ни одной ежегодной ноябрьской регаты по реке Темзе. Раньше участвовала как студент этого вуза, теперь как выпускник.







Советские корни Блейз Метревели

Национальность Блейз Метревели — загадка. По происхождению она и не британка, и не грузинка. Девичья фамилия её матери — Борковска, такие часто встречаются в Польше, Беларуси и на Украине. Отец будущей главы Ми-6 — Константин Метревели, известный в узких учёных кругах радиолог. Впрочем, Метревели — это его не настоящая фамилия. На самом деле он Добровольский, родился на территории Украины в 1944 году. Родители Константина были непростыми людьми. Их семья, несмотря на мировую войну, смогла переехать в Британию и осесть в Лондоне по нансеновским паспортам (выдавались беженцам без гражданства). По некоторым сведениям, они вывозили из СССР ценности, потому-то англичане и встретили их с распростёртыми объятиями.

Отец Блейз Метревели до натурализации в англичанина был Константином Добровольским. Фото © thegazette.co.uk

Из королевского архива следует, что Константин Метревели-Добровольский натурализовался в англичанина летом 1966 года, тогда же сменил фамилию. Его адресом указали викторианский особняк на Prebend Gardens, 99 площадью двести квадратов и стоимостью свыше двух миллионов фунтов стерлингов. Он учился в привилегированной частной школе Латимер, а также в легендарных Оксфорде и Кембридже. Ещё в его резюме есть строчка о службе в британской армии. Карьера Метревели-Добровольского стартовала с места в карьер: сначала его отправили работать в военном госпитале Эр-Рияда, потом он долгое время заведовал кафедрой радиологии в Гонконгском медицинском университете. Сейчас отец на пенсии, является попечителем фонда Латимерской школы и самым старым участником благотворительных забегов Oxfam.





Судя по информационным базам Великобритании, у Константина Метревели-Добровольского был бизнес — компания «Ресаунд Интернешнл Лимитед», зарегистрированная в бывшем средневековом постоялом дворе в Восточном Чинноке. Сейчас это жилой дом, где квартиры стоят от 750 тысяч фунтов стерлингов. Вероятно, у семьи новой главы MI6 всё ещё имеется там недвижимость.

На саму Блейз Метревели записана доля в «Виспвей Пропертиз» — эта фирма управляет роскошными таунхаусами на Winchester Street, 49. Скорее всего, чиновница там и живёт. Стоимость актива до полутора миллионов фунтов стерлингов.







У Блейз Метревели есть две сестры, одна занимается внедрением CRM-программ в бизнес-процессы, вторая — аналитическим консалтингом, а также двойняшка-брат, который работает топ-менеджером в IT-компании Amazon. Интересно, что у всей родни есть по особняку. Общая стоимость — свыше миллиона фунтов стерлингов.

Авторы Пётр Егоров