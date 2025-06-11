От королевы «кислоты» до побирушки: Как живёт поэтесса Алина Витухновская, поддержавшая войну НАТО против России Поэтесса Алина Витухновская* регулярно создаёт поводы, чтобы её не забывали, — участвует в выборах, обещает ядерное разоружение России, поддерживает войну НАТО против нашей страны. Теперь собирается устроить в Москве «культурную революцию». Чем она прославилась? 10 июня, 21:15 Алина Витухновская*. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Алина Витухновская, © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

На днях в публичном поле неожиданно снова появилась поэтесса, писательница, правозащитница, «политический деятель» и уголовница Алина Витухновская*. Она появилась на фото с 22-летним кинокритиком Гордеем Петриком, который в эти дни курирует одну из выставок картин в Гостином Дворе. Подпись под фотографией: «С великим русским поэтом Алиной Витухновской готовим проект культурной революции».

Фотографию публика восприняла неоднозначно. «Кому вы оба сдались?» — такова квинтэссенция большинства комментариев под появившимся постом кинокритика.

Как Витухновская окончательно скатилась в русофобию

Точку в однозначности своего восприятия обществом поэтесса поставила сама, подписав в марте 2022 года петицию канадского «Международного центра по Украине», в которой «политические лидеры, эксперты и представители гражданского общества» назвали Россию «страной-изгоем», ведущей «войну-геноцид» против Незалежной.

Авторы призвали НАТО «защитить будущее свободного мира, начав действовать на Украине прямо сейчас», и предоставить её правительству «всю материальную, финансовую и военную поддержку». Таким образом, подписанты прямо призвали Запад начать войну против России.

Автором петиции стали не абы кто: канадский политический обозреватель, директор центра Ариана Гиц и председатель этой же организации, юрист-международник и по совместительству украинский русофоб Роман Сон. Оба в соавторстве с Виктором Ющенко даже выпустили сборник эссе «Непризнанная война» о «геноциде России против украинцев».

Забавно, кстати, что уже в конце 2023 года та же Гиц заявила, что Украину ждёт полное уничтожение по причине антироссийской политики Запада. «Политика ослабления России с помощью Украины для всего мира аморальна», — написала Гиц в своём акаунте одной из соцсетей.

Среди организаций-подписантов в основном украинские сообщества в США, Канаде, Австралии, Чехии, Турции, Гонконге, Германии, Швейцарии и Великобритании. Кроме них множество депутатов, бывших и действующих членов правительства Украины, включая, кстати, и бывшего президента Незалежной Виктора Ющенко, бывшие прибалтийские президенты и премьер-министры, а также несколько беглых российских «журналистов» и домохозяек.

Имя Алины Витухновской* значится в списке подписантов петиции к НАТО. Фото © actinukrainenow

Кто такая Витухновская*

52-летняя Витухновская* была на слуху в России в 90-х, когда водила дружбу с поэтом Андреем Вознесенским и была завсегдатаем различных московских и петербургских богемных тусовок. В 1994 году дополнительную известность в этой среде она получила после публикации статьи про наркотики в одном из российских изданий. Как оказалось, в богемной тусовке все знали, что у Витухновской всегда можно разжиться грибами, синтетикой и «питерской кислотой».

Силовики взяли Витухновскую в оперативную разработку, завели на неё уголовное дело о хранении и сбыте наркотиков, а также о нелегальном валютном обмене. Всё закончилось приговором. Её признали виновной в приобретении и хранении с целью сбыта и дали полтора года заключения. В тот период в её поддержку выступали многие деятели искусства — «Пэн-клуб», в котором состояла поэтесса, тот же Вознесенский, Бэлла Ахмадулина и даже писатель Эдуард Лимонов.

Этот эпизод поспособствовал взлёту её творческой карьеры — стихи поэтессы публиковались в десятках журналов, включая иностранные, и на волне возникшей популярности Витухновская решила податься в политику.

Похоже, карьера не задалась, хотя попытки были громкие. В 2012 году она попыталась стать муниципальным депутатом Головинского района Москвы, а в 2018 году замахнулась на президентские выборы, предложив абсолютно антигосударственную программу, состоящую из 7 пунктов. Среди прочих потенциальным избирателям Витухновская пообещала ядерное разоружение России, свободное ношение оружия, евроинтеграцию и полную десоветизацию и люстрацию.

Программа Алины Витухновской*. Фото © rufabula

Понятно, что с таким подходом общественная поддержка поэтессе не светила, однако в своей неудаче Витухновская обвинила Ксению Собчак, мол, та специально пошла на выборы, чтобы оттеснить настоящего народного претендента, и в итоге лишила её нужных подписей.

Как Витухновская* живёт сейчас

При всей своей оппозиционности к российской власти Алина Витухновская, исходя из её же собственных рассуждений, невысокого мнения о большинстве своих собратьев по борьбе с «режимом», и, возможно, поэтому сошлась только с иноагентами из женского общественно-политического движения «Мягкая сила»* известной российской оппозиционерки Юлии Галяминой*.

Life.ru уже писал о деятельности этой организации, которая де-факто по всей России ведёт многолетнюю кропотливую работу по поиску и вовлечению в ряды оппозиционеров новых активистов, способных раскачать ситуацию в стране изнутри.

С «Мягкой силой» активно сотрудничают такие видные беглые фигуры, как политолог Екатерина Шульман*, артистка Татьяна Лазарева*, журналистка и несостоявшаяся кандидатка в президенты России Екатерина Дунцова*, бывшая сотрудница «Мемориала»* Александра Поливанова*, активистка «Открытой России» и сотрудник НКО-иноагента "Солдатские матери Санкт-Петербурга»* Светлана Уткина*, украинская писательница, литератор и журналистка Линор Горалик* и прочие деятельницы калибром помельче.

В мае 2023 года «Мягкая сила»* попала в реестр иноагентов Минюста России. Соответственно, иноагентами автоматически стали и все её участницы, включая Алину Витухновскую*.

Партактив "Мягкой силы"*. Фото © VK / Катя Белянкина

Сегодня Алина Витухновская по сути побирается в интернете, продавая у себя на канале в ютубе книжки и мерч со своим портретом — футболки, свитшоты, настенные часы, кружки и термосы. Цены стартуют от 1370 рублей за кружку и доходят до 6 тыс. рублей за толстовку с принтом.

Здесь же она отвечает на вопросы немногочисленных подписчиков (с 2014 года, когда был открыт канал, здесь всего чуть больше 7 тыс. подписчиков) и регулярно жалуется на несправедливое решение Минюста — дескать, Витухновская ничего общего с иноагентами не имеет.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов