От синт-попа до пропаганды: Как дуэт Pet Shop Boys окончательно скатился в русофобию Оппозиционные СМИ-иноагенты активно пиарят предстоящий концерт памяти Алексея Навального*, хедлайнером которого выступит Pet Shop Boys. Они даже написали в честь него песню. Почему легендарный дуэт погряз в русофобии — в материале Life.ru. 8 июня, 21:15 Солист Pet Shop Boys Нил Теннант и Крис Лоу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Gettyimages / BSR Entertainment, © Freepik

Как последователи Навального* зарабатывают на его смерти

В соцсетях беглых российских оппозиционеров и на площадках бывших российских СМИ, вещающих из Прибалтики, сейчас царит настоящая эйфория — в конце июня в Германии состоится концерт, посвящённый памяти Алексея Навального*, а хедлайнером мероприятия стал британский поп-дуэт Pet Shop Boys. С ним на сцену также выйдут бывший российский электронный проект «Аигел» и певица «Гречка»*.

Кажется, с момента смерти Навального* его имя в среде беглой российской оппозиции стало полноценным товаром. Вдова покойного выпускает его книги, команда учреждает премии его имени и торгует мерчем с надписью «Навальный»*, а живущая на Западе либеральная русскоязычная общественность отмечает даты его рождения и смерти разными публичными акциями.

Среди прочего организовываются большие концерты-солянки из разношёрстных беглых музыкантов, которых в былые годы трудно было представить на одной сцене друг с другом по причине уж слишком большой их разности. Сейчас же всё это стало неважным — ведь пока Навального* помнят, на этом нужно зарабатывать.

Сколько заработают организаторы

Зал, где будет проходить мероприятие, вмещает до 4,5 тыс. человек. Билеты, судя по сайту площадки, продаются по цене от 65 до 160 евро. При средней стоимости билета 103,5 евро организаторы за вечер могут выручить около 470 тыс. евро. Это вполне реальные ожидания, учитывая звёздный статус Pet Shop Boys. При этом деньги с посетителей также будут собираться с помощью продаж мерча, книги Навального* и автограф-сессии Юлии Навальной.

В своё время Pet Shop Boys были революционерами в музыке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev

Мероприятие, конечно же, не ограничится только музыкой, планируется мощная обработка пропагандой — на сцене, разумеется, появятся члены ФБК** с беседами об «ужасах режима» в России. «Пусть тепло наших сердец разгонит самый страшный мрак», — говорится в сообщении организаторов.

Кажется, авторы этого посыла — опытные тролли. Его ирония в том, что российские релоканты, судя по многочисленным слезливым откровениям в соцсетях, как раз сами и живут в том самом «страшном мраке» эмиграции со всеми её атрибутами в виде безработицы, отсутствия средств к существованию, одиночества на фоне (как оказалось, заметно хромающей по сравнению с российской) сферы обслуживания «просвещённой Европы».

Как в обойму Навального попал дуэт Pet Shop Boys

Печально также, что некогда революционная синт-поп-группа Pet Shop Boys и её лидер Нил Теннант, в музыкальной среде слывший интеллектуалом, исповедовавшим левые идеи в родной Великобритании, однажды «сменили пластинку» и с 10-х годов поддерживают либеральные западные правительства, оказывающие всецелую поддержку ЛГБТ* и прочим меньшинствам. Эта смена в конечном итоге и привела группу на концерт в поддержку Навального*.

Возможно, перемена в мировоззрении музыкантов случилась в связи с их разочарованием в политике лейбористов, а также и с тем, что и сам Теннант придерживается альтернативной сексуальной ориентации, которую перестал скрывать ещё в 1994 году.

Постаревшие Крис Лоу и Нил Теннант. Фото © РИА «Новости» / Валерий Мельников

Почему группа Pet Shop Boys обижалась на Россию

На фоне последнего претензии Pet Shop Boys к России множились едва ли не в геометрической прогрессии. Началось с запрета проведения гей-парада* в Москве и разгона попытки его несанкционированного проведения в 2006 году. Тогда лидер группы заявлял: «Россия копирует худшее из советского прошлого — цензуру и лицемерие» и «Это не «традиционные ценности», а средневековая жестокость».

Дальше было хуже. В 2012 году группа Pet Shop Boys заступалась за откровенно русофобствующих Pussy Riot, назвав их арест позором российской власти. В 2014 году музыканты однозначно выступили на стороне украинской хунты, отменив концерт в Москве. В интервью The Independent Нил Теннант прокомментировал это решение, заявив, что не может игнорировать, «что Россия становится всё более агрессивной и репрессивной страной. Это касается и прав геев, и Украины»*.

Следом группа выпустила ремейк песни My Revolution, участие в котором приняли девушки из Pussy Riot. «Их борьба — это борьба за свободу в России, которая сейчас особенно важна», — так объяснили это решение музыканты.

Что Pet Shop Boys на самом деле думает о России

При этом ещё лет шесть-семь назад в российской околомузыкальной прессе считалось, что, несмотря на подобные «досадные недоразумения», Pet Shop Boys всё равно любит Россию. В качестве подтверждения музыкальные обозреватели ссылались и на большой концерт группы, который она дала в декабре 2016 года в Москве, и на непубличные частые визиты дуэта в страну — на выступления в клубах и на корпоративах.

Однако, кажется, всё это время Нил Теннант и Крис Лоу просто зарабатывали деньги на российских фанатах. Даже свой концерт в 2016 году, когда Pet Shop Boys активно критиковала Россию, Теннант позже назвал «компромиссом». А если проследить их высказывания по поводу России вплоть до начала 90-х, когда состоялся первый концерт дуэта в стране, можно сделать вывод, что музыканты всегда относились к России так себе.

Свой первый концерт здесь Теннант вспоминал так: «Это было сюрреалистично — играть в постсоветской России. Публика была голодна до западной культуры, но чувствовалась гнетущая атмосфера прошлого». А после выступления в 1997 году он заявил MTV Russia, что «Россия — странное место. Здесь одновременно чувствуешь и свободу, и груз истории. Молодёжь хочет перемен, но система всё ещё держит их в узде».

Как Pet Shop Boys поддержала Украину

Концерт Pet Shop Boys. Фото © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

С 2022 года группа однозначно и активно поддерживает режим Зеленского. Тогда Теннант объявил о полном исключении России из гастрольного списка, активно выступал за культурный бойкот страны, призывая мировых звёзд не выступать в Москве.

В марте того года группа Pet Shop Boys приняла участие в фестивале Concert for Ukraine в британском Бирмингеме. Кроме них там выступили многие звёзды британской сцены, включая Эда Ширана и Manic Street Preachers. Это мероприятие собрало пожертвований на сумму 13,4 млн фунтов стерлингов — это почти 1,5 млрд рублей по текущему курсу. Эти деньги отправились на Украину.

Спустя пару недель — в апреле — Pet Shop Boys с певицей Софи Эллис-Бекстор записали совместный сингл Purple Zone, часть доходов от которого также была направлена на нужды режима Зеленского. Правда, конечную сумму музыканты так и не назвали.

В феврале этого года британский дуэт записал сингл Hymn, посвящённый памяти Алексея Навального*. Удивительно, но текст этой композиции оказался настолько бедным и пропагандистским по сравнению со всем остальным творчеством Pet Shop Boys, что сразу ряд музыкальных критиков предположили заказной характер этой песни. Всё произведение состоит по сути из трёх фраз, дополненных короткими ремарками.

«Освободите Россию, Россия будет свободной от её прошлого, настоящего и мрачной жестокости» — собственно это и есть вся песня. Её строчки очень напоминают лозунги активистов, кричащих речовки на мероприятиях, организованных структурами Михаила Ходорковского**.

* Входит по решению Росфинмониторинга в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов