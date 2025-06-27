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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 июня, 10:14

ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские войска за неделю освободили восемь населённых пунктов на разных участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, подразделения Южной группировки взяли под контроль Дылеевку в ДНР, а бойцы Центральной группировки — Новосергеевку.

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Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Восток» освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. Также силы ВСУ выбили из донецкой Ялты. Кроме того, ВС России в зоне специальной военной операции освободили населённый пункт Новая Кругляковка в Харьковской области.

Александра Мышляева
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