ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населённых пунктов
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Российские войска за неделю освободили восемь населённых пунктов на разных участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, подразделения Южной группировки взяли под контроль Дылеевку в ДНР, а бойцы Центральной группировки — Новосергеевку.