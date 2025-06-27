Бои за Новую Кругляковку под Харьковом завершились победой России
Минобороны сообщило об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области
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ВС России в зоне специальной военной операции освободили населённый пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Освобождён населённый пункт Новая Кругляковка Харьковской области», — говорится в сообщении.
Взять Новую Кругляковку под контроль позволили активные действия подразделений группировки «Запад».
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. Также силы ВСУ выбили из Ялты.