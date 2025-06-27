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Регион
27 июня, 09:35

Бои за Новую Кругляковку под Харьковом завершились победой России

Минобороны сообщило об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС России в зоне специальной военной операции освободили населённый пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Освобождён населённый пункт Новая Кругляковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Взять Новую Кругляковку под контроль позволили активные действия подразделений группировки «Запад».

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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. Также силы ВСУ выбили из Ялты.

Никита Никонов
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