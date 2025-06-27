Битва за литий: Россия захватила самое перспективное месторождение в Донбассе

Россия установила контроль над вторым из четырёх известных литиевых месторождений Украины — в посёлке Шевченко, сообщает Le Figaro. По данным издания, речь идёт о самом перспективном литиевом участке в стране, открытом ещё в 1982 году. Он занимает около 40 гектаров на восточной окраине посёлка и уже несколько дней фактически контролируется российскими силами.

Согласно оценкам Национальной академии наук Украины, в стране насчитывается до 500 тысяч тонн лития — больше, чем в Португалии, где расположены крупнейшие месторождения этого металла в Европе. Однако ни одно из четырёх украинских месторождений на данный момент не разрабатывается. Два — в Кировоградской области (Полоховское и Добра) — остаются под контролем Украины, два других (Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области) — перешли под контроль России.

Особую ценность месторождения в Шевченко придаёт высокая концентрация сподумена — минерала, из которого литий извлекается проще и дешевле, чем из петалита.