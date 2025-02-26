«Не в этом веке»: Life.ru узнал, когда США закончат тянуть с Украины титан и литий в счёт долга

Какие-то запасы там есть, конечно, отметил Пикин. Чтобы это всё превратилось в деньги, необходимо увеличивать объём добычи, разрабатывать месторождения. Потенциально в земле много чего есть, и в Америке тоже полно ресурсов. Но всё это требует колоссальных инвестиций. Чтобы добывать на десятки миллиардов в год, нужно сначала эти деньги вложить в разработку залежей, потратив какое-то количество времени. А для того, чтобы вкладывать, нужно быть уверенным, что все права собственности будут защищены, всё гарантированно и проблем не будет. Поэтому мало создать фонд, нужно еще создать условия для того, чтобы эта добыча росла.