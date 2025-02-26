«Не в этом веке»: Life.ru узнал, когда США закончат тянуть с Украины титан и литий в счёт долга
Эксперт Пикин: Украине может потребоваться около века, чтобы расплатиться с США
Цифры в соглашении о погашении долга между Украиной и США называются самые разные. При определённых раскладах Киеву может потребоваться около одного века, чтобы расквитаться с Вашингтоном с помощью титана, лития и других редкоземельных металлов, сообщил в беседе с Life.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«На самом деле, точные детали соглашения пока неизвестны. Неясно, будет ли это цифра в 500 миллиардов или 50%. Были варианты и в 75%, и 100%, и число менее полутриллиона», — обратил внимание эксперт.
Пикин полагает, что итоговое значение не будет так радикально. Ведь, если говорить о ситуации с 50% вклада в этот фонд и 500 миллиардах, то Украина даже в этом веке расплатиться не успеет.
Какие-то запасы там есть, конечно, отметил Пикин. Чтобы это всё превратилось в деньги, необходимо увеличивать объём добычи, разрабатывать месторождения. Потенциально в земле много чего есть, и в Америке тоже полно ресурсов. Но всё это требует колоссальных инвестиций. Чтобы добывать на десятки миллиардов в год, нужно сначала эти деньги вложить в разработку залежей, потратив какое-то количество времени. А для того, чтобы вкладывать, нужно быть уверенным, что все права собственности будут защищены, всё гарантированно и проблем не будет. Поэтому мало создать фонд, нужно еще создать условия для того, чтобы эта добыча росла.
В текущем варианте, если говорить о предполагаемом объёме ресурсов, его явно будет недостаточно. Вероятно, какое-то количество миллиардов в год можно будет получать. Это позволит Украине расквитаться с США в этом веке.
«Если только не произойдёт какого-то инвестиционного бума, когда неожиданно всё резко решат вкладывать в Украину. Но такого не было никогда, и вряд ли этот инвестиционный бум стоит ожидать. То есть, чтобы вернуть 500 миллиардов, нужно будет вложить ещё кучу десятков, а может быть, и сотен миллиардов. Пока оставим в режиме «не в этом веке», — заключил собеседник.
В украинском Минобороны считают, что продажа ресурсов США в качестве уплаты долга — это потрясающая возможность для страны, несмотря на то, что ситуация «попахивает» госизменой. Бывший британский премьер и лучший друг Украины Борис Джонсон считает, что Вашингтон попросту грабит Киев, однако придётся согласиться на эти условия. Ранее СМИ сообщали, что Украине понадобится несколько сотен лет, чтобы расплатиться со Штатами.
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