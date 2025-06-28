Войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы после освобождения населённого пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населённого пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск «Восток», — говорится в сопроводительном тексте Минобороны РФ.

Также в сообщении отмечается, что в течение недели военнослужащими группировки было освобождено в общей сложности пять населённых пунктов.