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28 июня, 11:13

Территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под контроль ВС РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Войска Восточной группировки ВС РФ установили полный контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы после освобождения населённого пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населённого пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск «Восток», — говорится в сопроводительном тексте Минобороны РФ.

Также в сообщении отмечается, что в течение недели военнослужащими группировки было освобождено в общей сложности пять населённых пунктов.

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Ранее стало известно о начале штурма российскими войсками села Бельгийка, расположенного в южном пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск). На данный момент украинская армия усиливает свой контроль над этим участком фронта, перебрасывая туда подкрепление в виде дополнительных групп операторов дронов.

Александра Мышляева
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