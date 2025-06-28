Армия России начала штурм южного пригорода Красноармейска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале штурма российскими войсками села Бельгийка, расположенного в южном пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода. Сейчас бои идут в районе села Бельгийка», — заявил он.