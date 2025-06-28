Армия России начала штурм южного пригорода Красноармейска
Кимаковский: ВС РФ продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурм пригорода
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале штурма российскими войсками села Бельгийка, расположенного в южном пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Наши войска продвинулись к югу от Красноармейска и начали штурмовые действия южного пригорода. Сейчас бои идут в районе села Бельгийка», — заявил он.
Известно, что на данный момент Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают на этот участок фронта дополнительные группы операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее Life.ru рассказал, что 27 июня наши парни освободили населённый пункт Новая Кругляковка, расположенный в Харьковской области, в зоне проведения специальной военной операции. По информации Минобороны РФ, контроль над селом был установлен благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад». Позже стало известно, что бойцы ВС РФ смогли объединиться на Харьковском фронте.