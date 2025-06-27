Освобождение Новой Кругляковки на левом берегу реки Оскол указывает на объединение Вооружённых Сил России на Харьковском фронте. Об этом заявил Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области.

«Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Ганчев добавил, что сотрудники администрации пока не могут получить доступ в это село.