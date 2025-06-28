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Регион
28 июня, 08:29

ВС РФ разнесли ресторан с иностранными наёмниками в Сумской области

Подполье: ВС РФ четыре раза ударили по наёмникам ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Российские солдаты нанесли серию точечных ударов по позициям иностранных наёмников в Сумской области. Было зафиксировано четыре попадания, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сумская область, четыре удара. Цели: позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. (Зафиксирован) прилёт в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным», — заявил подпольщик.

Кроме того, российские войска провели успешные атаки на объекты военной логистики в Харьковской области. Были уничтожены пункты переброски беспилотников и складские помещения в пригороде Чугуева, что существенно осложняет снабжение и управление украинских подразделений.

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Дела в Сумской области у ВСУ действительно идут плохо. Ранее украинское командование перебросило туда элитный 214-й отдельный штурмовой батальон, который тренировали американские инструкторы. Этих солдат забрасывают в самые горячие места на фронте.

Владимир Озеров
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