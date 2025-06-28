Российские солдаты нанесли серию точечных ударов по позициям иностранных наёмников в Сумской области. Было зафиксировано четыре попадания, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сумская область, четыре удара. Цели: позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. (Зафиксирован) прилёт в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным», — заявил подпольщик.

Кроме того, российские войска провели успешные атаки на объекты военной логистики в Харьковской области. Были уничтожены пункты переброски беспилотников и складские помещения в пригороде Чугуева, что существенно осложняет снабжение и управление украинских подразделений.