Киев теряет контроль: почему Сумская область на грани перехода под власть России Прорыв в Сумской области и заявления российских политиков говорят о том, что Киев потеряет ещё один регион. Для чего России нужна Сумщина — в материале Life.ru. 26 июня, 21:31 Сумская область на грани падения: что говорят в Генштабе ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

На днях президент России Владимир Путин заявил, что продвижение ВС РФ в Сумской области достигает 12 километров. Так формируется буферная зона. До областного центра войскам осталось менее 20 километров. А основные бои идут в районе, который ранее использовался ВСУ для наступления на Курскую область.

— У нас нет такой задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю, — отметил президент.

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Уже десяток населённых пунктов Сумской области перешёл под контроль Российской Федерации. Сейчас наши войска ведут бои за Юнаковку. В районе этого села противник попытался провести контратаку, но она оказалась неудачной. Среди тех, кто предпринял попытку остановить наши войска, были британские наёмники. Здесь же украинские боевики из 156-й бригады, проходившей подготовку в Великобритании, попали в окружение и были уничтожены нашими дроноводами. Минимум 30 человек были ликвидированы. В это же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверяет, что в Сумской области у его подчинённых всё хорошо.

— Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на сегодняшний день остановлено, линия боевого соприкосновения — стабилизирована, — написал Сырский в социальных сетях.

Продвижение ВС РФ в Сумской области. Фото © divgen.ru

На деле же ситуация иная. Восточнее Сум ВС РФ ведут наступление на Мирополье и, по некоторым данным, уже вошли в этот населённый пункт. Военный эксперт Александр Матюшин считает, что российское наступление в данный момент снизило темп из-за того, что Киев подтянул резервы, но на российских полигонах ведут подготовку около 110 тысяч бойцов, которые отправятся в том числе и в Сумскую область.

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По состоянию на 2022 год, в Сумской области проживало чуть больше одного миллиона человек. Её площадь составляет почти 24 тысячи квадратных километров. Важно, что этот регион граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Общая протяжённость границы — 562 километра. Расстояние до Киева от Сум — 350 километров, а до Москвы по прямой — 568 километров. Важны и другие цифры. Например, сейчас от границы до Курской АЭС около 65 километров, но в том случае, если Сумская область будет присоединена, расстояние увеличится до 200. И это сделать необходимо потому, что киевский режим сыпал угрозами насчёт этого объекта.

— Россия думает, что очень сильна, но, если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но никогда не хотели этого, — утверждал Зеленский.

Расчёт орудия «Мста-Б» наносит огневое поражение живой силе ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Как уже было сказано, России важно отодвинуть границу от своей территории. Враг не скрывает, что именно из Сумской области он наносит удары по мирным населённым пунктам Курской области.

— Российские кратчайшие планы — это овладение высотами на нашей территории. В частности, подход к Юнаковке, чтобы перерезать трассу в направлении Суджа – Рыльск – Льгов. Потому что мы с этого направления до сих пор, в том числе по территории Российской Федерации, наносим огневое поражение в этом треугольнике. Ну и, соответственно, пока им удаётся за счёт массовости, — заявил в начале июня исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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Ещё в мае один из представителей российской делегации в ходе переговоров с украинцами в Стамбуле заявил, что если они отказываются обсуждать вопрос принадлежности четырёх областей, то в скором будущем вопрос будет стоять уже о пяти. Ранее в разговоре с Владимиром Путиным глава Глушковского района Курской области Павел Золотарёв предложил вернуть Сумы в состав России.

— Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами как с главнокомандующим мы победим, — сказал Золотарёв, на что глава государства улыбнулся.

Дроны против 156-й бригады: как Россия уничтожает силы Украины в Сумской области. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Военный эксперт Александр Матюшин рассказал Life.ru, что из-за украинизации в регионах Слобожанщины в целом местное население нелояльно к России, но точно так же его можно повернуть лицом к нам.

— Жителям Сумской области надо объяснять, что они часть единого русского народа, и в этом смысле проводить пропаганду. Если останется разделение на русских и украинцев, мы обречены проводить СВО вновь и вновь, — отметил Матюшин.

После того как Россия возвратит Сумскую область, на территории региона останется большое количество так называемых ждунов, которые будут вредить новым властям. Это может быть передача данных, саботаж постановлений властей. Кроме того, России будет необходимо восстанавливать Сумщину не только после боевых действий, но и после украинской власти, считает собеседник Life.ru. Но, как показал опыт Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Россия способна реализовать масштабные проекты.

Авторы Даниил Черных